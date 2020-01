Ричард Маркс пее у нас 10 години след първия си концерт в София

Американската звезда ще направи концерт на 28 март в зала 1 на НДК. Изпълнител, текстописец и продуцент, той ще представи пред българските си почитатели своята акустична програма. Ще звучат популярни парчета като Hazard, Should've Known Better, Right Here Waiting, Now and Forever. Роденият в Чикаго Ричард Маркс има продадени над 30 милиона албума по света. През 2010 г. той издаде албум с най-големите си хитове.