Би Ти Ес с нов албум през февруари

Момчетата от южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес ще издадат нов албум през февруари, предаде ЮПИ.

От агенцията на Би Ти Ес "Биг хит ентъртейнмънт" съобщават, че новият албум на групата, озаглавен "Map of the Soul: 7", ще се появи на музикалния пазар на 21 февруари, предава БТА.

"Надяваме се на траен интерес и подкрепа от страна на Армията", отбелязват от "Биг хит ентъртейнмънт", визирайки феновете на Би Ти Ес.

Новата тава "Map of the Soul: 7" се явява продължение на предишния албум "Map of the Soul: Persona", който момчетата издадоха през април миналата година.

"Феновете очакват с нетърпение продължението на историята в поредицата "Map of the Soul", се посочва в изявление, направено от представител на групата.

Би Ти Ес се изявяват от 2013 г. Сред най-известните хитове на момчешката формация са "Spring Day", "DNA", "Fake Love", "Idol", "Boy With Luv".