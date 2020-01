Селена Гомес издаде нов албум - "Rare", след петгодишна пауза, съобщи Контактмюзик.

"Rare" е третият студиен албум на Селена Гомес. Тя каза, че работата по него е била "кошмар", но в добрия смисъл. Албумът е бил почти готов преди две години, но след това тя непрекъснато го е променяла.

Селена Гомес, която е на 27 години, има здравословни проблеми. Тя претърпя трансплантация на бъбрек през 2017 г. след усложнения от лупус. "Драстичните" промени в живота й са дали различна насока на албума й от първоначалната, обясни певицата, цитирана от БТА.

Синглите "Lose You to Love Me" и "Look at Her Now", издадени от Селена Гомес напоследък, са от албума "Rare". Тя каза, че това са едни от най-искрените й песни.

Селена Гомес сподели преди празниците, че 2019 г. е една от най-добрите в живота й, защото е постигнала много повече, отколкото е предполагала.