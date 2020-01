Композиторът Тончо Русев казал на Дани Милев: Ти вече си един от нас

Съпругата му дели музиката на два вида - “Пинк Флойд” и всички останали

Талантливият музикант Дани Милев подготвя своя първи албум. “През годините не смятах, че трябва да издавам такъв, защото медиите се промениха и в интернет може да слушаш песен след песен и всъщност човек сам си прави компилация от различни парчета”, казва той. В радиоефир обаче обещал да издаде албум, а казаната дума е хвърлен камък. “Ще напиша 6 нови песни към старите, като 3 от тях ще бъдат дуети с мои приятелки, с които съм работил през годините, за да мога да подгрея голям концерт в зала 1 на НДК. Такъв е планът”, казва Милев. Прочетете кои са неговите 10 любими песни.

10. “Дийп Пърпъл” - You Keep on Moving

“Дийп Пърпъл” е групата, чийто стил е повлиял на Милев през 80-те години, когато е започвал да се занимава с музика. “Много я харесвам, ходили сме няколко пъти на нейни концерти с моята съпруга”, казва Милев. Колебае се дали да не избере по-бърза песен на “Дийп Пърпъл”, но тази най-много му харесва. “Тя е от един период, в който Глен Хюз участва в групата, както и Дейвид Ковърдейл, а Роджър Глоувър е на баскитарата.”

9. Дани Милев - “Това си ти”

“През годините животът ме научи, че скромността в нашия бизнес не е най-печеливша. Слагам сред любимите си и една моя песен като закачка с това, че

все пак трябва да

уважавам нещата,

които съм направил”,

казва Милев. Песента му е много нежна и лирична, като заслужено грабна първото място в конкурса “Бургас и морето” миналата година. Той я създава преди повече от 2 г. Тогава на певеца се обажда Катерина Бакларова с покана да свири с 10-членния си бенд на юбилея на съпруга ѝ Здравко. Искала да подари на половинката си нещо специално, а каква по-добра идея от песен. Така се появява “Това си ти”.

8. Желко Йоксимович - “Лане мое”

“Това е една от любимите ми песни. Тя е доказателство, че страна като Сърбия държи на националната си музика”, казва Милев. Той много харесва стилистиката в песните на Йоксимович. “Винаги съм смятал, че ние на Балканите не е лошо да правим балканска музика, защото няма смисъл да се правим на американци или англичани - ние не сме. Не че ги подценявам, но тяхната душевност е различна от нашата”, казва той.

7. Майкъл Джексън - Liberian Girl

“В годините, когато Майкъл Джексън стана популярен с маниакалния филм “Лунен пътешественик”, аз не го разбрах. Поколението след мен бяха големи негови фенове и ми беше малко детска история”, признава си Милев. До ден днешен не се прехласва пред изпълнителя, но забелязал, че дъщеря му, която е почти на 20 г., му е голяма фенка. “Явно има защо да е така”, казва музикантът. Лично неговото любимо парче на Джексън е Liberian Girl. “Не че другите му не ми харесват, но то е в моя натюрел. Песента ме докосва и до ден днешен особено когато започне интрото. Майкъл Джексън за всеки човечец е създал нещо, което да го развълнува, а това е много достойно. Навремето не съм го разбрал, но това не значи, че после не съм го преоткрил”, казва музикантът.

6. “Куин” - We are the Champions

“Куин” все още остават ненадминати. Те са революция. Не съм сигурен дали ще се роди такъв вокал като Фреди Меркюри. Цялата банда са суперпрофесионални инструменталисти, без да имат образованието”, категоричен е Милев. На самия него понякога са поглеждали като на непрофесионален музикант само защото няма такова образование. Но Милев от дълги години се занимава с музика, при това успешно.

“Това не ме е карало

да се обиждам, не

ме е карало да се

чувствам looser

(загубеняк от англ. език - б. а.), както се пее в песента. Амбицирало ме е да се опитам да бъда абсолютно подготвен, за да не се излагам”, казва Милев.

5. Емил Димитров - “Джулия”

“Джулия” е една от най-успелите песни в международен план. Тя е била на първо място в класации в Либия, във Франция и т.н. Това не се е случило на друг българин или българка. “Джулия” е любимата ми песен от цялото творчество на Емил Димитров, тя има своя вятър, емоция и т.н. Имал съм щастието да ѝ правим кавърверсия в албума на Дони. Понеже в класацията не успях да намеря място за “Бийтълс”, това е българският му вариант, който не пада по-долу”, казва Милев.

4. “Пинк Флойд” - Shine on You Crazy Diamond

“Това е епохална група, а Дейвид Гилмор е гениален музикант. Имах щастието преди 3-4 години да отида на негов концерт с моята съпруга във Верона. Жена ми дели музиката на два вида - “Пинк Флойд” и останалите. Тя знае всичко за групата, аз не толкова”, казва Милев. За него Дейвид Гилмор е пример как човек прави това, което му харесва, без компромиси. “С времето се изменят вкусът и очакването и човек би трябвало да се чуди как да оцелява на сцената. Има медии, които излъчват опредлен стил музика. По тази причина твоята песен не може да се завърти навсякъде. В тази връзка през годините съм си задавал въпроса

дали да не направя

на едно мое парче

2-3 варианта

и по този начин да достигна до повече хора. Да де, но после разбрах благодарение на Дейвид Гилмор, че ако правиш нещо, което да е по вкуса на този, на другия, на третия и на петия, ти бягаш от своя вкус, т.е. прави това, което ти харесва, тогава емоцията ще бъдя вярна и ще бъдеш себе си”, казва Милев.

3. “Тангра” - “Любовта, без която не можем”

Преди години Милев пише първите си текстове за песни на известни изпълнители. “Такива големи композитори като Борис Карадимчев и Тончо Русев, светла им памет, както и Стефан Димитров, Митко Щерев... Те се държаха много дружелюбно с мен. Би трябвало да очакваш да са кисели, аристократични композитори, които да не обръщат внимание на такива като мен. Обаче са доста интересни хора. Борето Карадимчев ми е идвал на концерт, искаше да пея с “Пим-пам” някакви песни, да правим разни неща. Беше много благ човек, готин за комуникация, отнасяше се с мен като с равен. Такъв беше и Тончо Русев. Преди години на някакво събитие отидох да го поздравя, защото той е първият музикален продуцент на моя албум с група “Хадес”. Казах му: “Голяма чест е да дойда тук и да се видя с вас”. Той отвърна: “Не, ти си вече един от нас”. Затова винаги, като идва някой от по-младите, гледам да съм приятелски настроен. Това ти дава тласък”, спомня си Милев.

Той често изпълнява “Любовта, без която не можем” на живо. Винаги започва, свирейки само на китара, и запява: “Да си вземеме сбогом със онази любов...”, а след това обръща микрофона към публиката. “Всички започват да пеят: “... без която никак не можем”. Това е феномен. Всички - и по-млади, и по-стари, я знаят”, казва Милев.

2. “Диана експрес” - “Нежно постоянство”

Когато музикантът е бил дете, имало две групи, които силно се конкурирали - “Щурците” и “Сигнал”. “Аз пък бях фен на “Диана експрес”. Благодаря на Бога, че и до ден днешен съм близък с Митко Щерев и Максим Горанов - китариста, на когото съм се кланял. Може би тяхната култова песен е “Душа”, казва Милев. Той си спомня, че тя става мелодия на годината през 1980 г. “Тогава част от песните, които не спечелиха, бяха по-популярни. Явно не съм бил чувал много за “Диана експрес” и като спечелиха първо място, си виках: “Какви са тия, каква е тая песен?”, спомня си със смях музикантът. След това обаче станал голям фен на Митко Щерев. Милев избира “Нежно постоянство”, а не “Душа”, защото стихът в нея успява да го развълнува.

1. “Хубава си, моя горо”

“Това е една от най-вълнуващите песни, чисто като емоция и като стих. Колкото и да се мъчат да ни профанизират, България оцелява заради своя талант, който е във всичко”, казва Дани Милев.