Ози Озбърн пусна рок балада, записана с Елтън Джон

Ози Озбърн пусна рок баладата "Ordinary Man", която включва вокали и изпълнения на пиано на Елтън Джон, съобщи Контактмюзик.

Песента на бившия фронтмен на групата "Блек сабат" е от новия му албум, който ще излезе на 21 февруари. Ози поясни, че искал да даде възможност на своя приятел да изпълни вокали и да свири на пиано в парчето, тъй като то напомняло песен на Елтън.

Това ще е първият диск на Ози от излезлия през 2010 г. "Scream". Над две песни в новия диск - "Take What You Want" и "Straight to Hell", той е работил съответно с Пост Малоун и китариста на "Гънс ен роузис" Слаш.

Сегашната банда на Ози Озбърн включва бившия басист на "Гънс ен роузис" Дъф Маккагън, китариста и продуцент Андрю Уот и изпълнителя на перкусия Чад Смит от "Ред хот чили пепърс", пише БТА.

"Слаш и Елтън са мои добри приятели - довери Ози. - "Ordinary Man" напомня песен на Елтън. Когато я композирах, казах на съпругата си Шарън - "Чудя се дали той би искал да изпълни вокали?". Впоследствие той се съгласи да пее и да свири на пиано в песента."

Междувременно стана ясно, че турнето на Ози "No More Tours 2", което трябваше да се състои от януари до март 2020 г., е пренасрочено и ще започне с концерт в Нюкасъл на 23 октомври, преди да приключи с шоу в Хелзинки на 7 декември.