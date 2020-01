"Долче и Габана" и "Емпорио Армани" представиха колекциите си в Милано (Видео)

Модна къща "Долче и Габана" почете старите занаяти в новата си колекция, която бе представена в рамките на Седмицата на мъжката мода в Милано, докато дизайнерът Джорджо Армани показа създадени от рециклирани тъкани облекла в колекцията си за "Емпорио Армани", съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

"Трябва да съхраним света за следващите поколения - заяви 85-годишният Армани. - Индустрията може да нанесе вреди на земята, на която живеем. Това е само началото на "дискусията"." Дизайнерът имаше предвид, че занапред планира да представя все повече облекла, създадени от рециклирани тъкани.

Капсулованата му колекция е кръстена R-EA (Recycling - Emporio Armani). Облеклата са предимно в черно, като се откроява бялото лого. Девизът е "I'm saying yes to recycling" (Казвам "да" на рециклирането). Вниманието привлякоха спортни облекла, създадени от рециклирани материи - вълна, плат деним, памук.

Тенденцията да се представят създадени от рециклирани тъкани облекла е все по-често срещана в света на модата. Половината от облеклата в показаната по-рано колекция на "Ерменеджилдо Дзеня" също са създадени от рециклирани тъкани.

Колекцията на сицилианското дуо Доменико Долче и Стефано Габана бе представена на фона на черно-бели снимки, които потапят зрителите в света на старите занаяти, като плетене на кошници и отглеждане на овце. Един от манекените дори носеше агне в ръцете си. Далеч от ексцентричността в предишните колекции на двамата дизайнери, за следващата зима мъжът, облечен от тях, се връща към корените си. Той носи огромни пуловери и вълнени шалове, дебели палта, велурени сака и панталони, а на главата си - барета. Всъщност барети имаше и в колекцията на "Ерменеджилдо Дзеня".