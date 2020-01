Рапърът Роди Рич е начело в класациите на "Билборд" за албуми и сингли

Рапърът Роди Рич оглави класациите на "Билборд" за албуми и сингли, съобщи сайтът на изданието.

В албумната класация Топ 200 изпълнителят се завърна на челна позиция, отбелязвайки втора непоследователна седмица на върха с тавата "Please Excuse Me for Being Anti-Social".

По данни на Нилсен Мюзик от албума на Роди Рич за периода на отчитане са продадени 97 000 еквивалентни единици, които му отреждат първенството, предава БТА.

Второ място в албумния чарт заема рапърът Пост Малоун с 65 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Hollywood's Bleeding", следван от певеца Хари Стайлс с 49 000 продадени еквивалентни единици от "Fine Line".

Челната петица в класацията Топ 200 се допълва от рапъра Травис Скот и "Джакбойс" с албума "Jackboys" (47 000 продадени еквивалентни единици) и саундтрака към анимацията "Замръзналото кралство 2" (42 000 продадени еквивалентни единици).

В класацията за сингли Хот 100 Роди Рич не позволи на канадския поп певец Джъстин Бийбър да оглави чарта, позиционирайки се на върха с парчето си "Тhe Box". Бийбър остана на второ място с новия си сингъл "Yummy" - неговия 17-и хит в челната десетка на Хот 100. Третата позиция зае група "Марун 5" с парчето "Memories".