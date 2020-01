За Били Айлиш е "огромна чест" да изпълни тематичната песен за новия филм за Джеймс Бонд

Американската тийн поп сензация Били Айлиш сподели, че за нея е "огромна чест" да бъде избрана за автор и изпълнител на тематичната песен за новия филм "Смъртта може да почака" от поредицата за приключенията на Джеймс Бонд, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Осемнадесегодишната Айлиш, която е написала песента заедно с по-големия си брат Финиъс О'Конъл, е най-младият изпълнител в историята, натоварен със задачата. Преди нея тематични парчета за хитовата филмова поредица са записвали звезди от ранга на Адел, Мадона, Пол Маккартни.

"Смъртта може да почака" - 25-ият филм за приключенията на Джеймс Бонд, ще излезе на екран през април. В образа на прочутия агент 007 за пети и последен път ще се превъплъти актьорът Даниъл Крейг. Режисьор на продукцията е Кари Фукунага. Музиката към филма е поверена на Ханс Цимер.

"Малцина са избраните да запишат тематична песен за Бонд. Голям почитател съм на Били и Финиъс. Талантът и творческата им цялост нямат аналог. С нетърпение очаквам публиката да чуе свежото им творение, чиито вокали ще отекват дълго", споделя Фукунага.

За алтернативната поп певица Били Айлиш 2019 г. беше изключително успешна с хитове като "Bad Guy" и "All the Good Girls Go to Hell". Айлиш получи шест номинации за предстоящите награди "Грами", сред които за албум на годината и за най-добър нов изпълнител.

"Да запиша тематичната песен за продукция, която е част от легендарна поредица, е огромна чест за мен. Филмите за Бонд са най-якият франчайз, съществувал някога. Все още съм в шок", споделя Били Айлиш.

"Да запишем тематичната песен за филм за Бонд е нещо, за което винаги сме мечтали", споделя на свой ред 22-годишният й Финиъс.

Тематичното парче за "007 Координати: Скайфол" (2012) донесе на британската певица Адел награди "Оскар", "Грами" и "Златен глобус". Сънародникът й Сам Смит също спечели отличие на киноакадемията за тематичната песен за предишния филм "Спектър" от поредицата за Джеймс Бонд, припомня агенцията. /Елена Христова/