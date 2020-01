Заради клуб на “Бийтълс” днес е световен ден на ливърпулската четворка

От ЮНЕСКО обаче

отричат, че са

обявили тази дата

официално

Много меломани отбелязват днешния ден - 16 януари, като световен ден на “Бийтълс”. През 2001 г. в медиите плъзва новината, че датата е обявена като такава официално от ЮНЕСКО. След това самата организация пуска опровержение в профила си в туитър, обяснявайки, че не е вярно. Но пък честването на ливърпулската четворка в средата на януари си остава. Не е ясно кой е първоизточникът на тази фалшива новина, датата обаче не е избрана случайно. На този ден през 1957 г. отваря врати легендарният клуб “Кавърн” в Ливърпул, в който “Бийтълс” свирят в началото на своята кариера. Това е съвсем малък бар под земята, в който се слушала само джаз музика. Заслуга младите музиканти да попаднат там имала майката на тогавашния барабанист Пийт Бест - Мона. Тя убедила мениджъра на “Кавърн”, че групата свири енергичен блус и

на 9 февруари 1961 г.

музикантите правят

дебюта си на

миниатюрната сцена

в клуба. А посетителите са буквално на една ръка разстояние от изпълнителите. Според официалната страница на “Кавърн” на това участие “Бийтълс” е в състав - Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън, Стюарт Сътклиф и Пийт Бест. На 3 август 1963 г. е последният 292-и ангажимент на бандата в клуба.

Всъщност 16 януари не е единственият ден на “Бийтълс”. 25 юни също се отбелязва като такъв, защото на тази дата през 1967 г. музикантите изпълняват песента All You Need is Love в програмата Our World на Би Би Си, първата излъчена на живо по сателит. Твърди се, че продукцията е гледана от над 350 милиона зрители по цял свят.

10 юли също се приема като ден на “Бийтълс”. На този ден през 1964 г. излиза албумът A Hard Day's Night, който съдържа песни от саундтрака към едноименния филм. За разлика от предишните тави, всички 13 парчета в тази са написани изцяло от Джон Ленън и Пол Маккартни.

Тази година ще има още един повод феновете да почетат легендарната група. На 8 октомври

ще бъдат отбелязани

80 години от

рождението

на Джон Ленън,

който беше застрелян пред дома си от свой фен на 8 декември 1980 г.

Най-продаваната група в света е създадена през 1960 г. в Ливърпул. Три години по-рано Джон Ленън заедно с още няколко приятели събира бандата The Blackjacks. Налага се да се прекръстят на “Куоримен”, защото се оказва, че има и други групи, носещи предишното име. Междувременно Джон Ленън се запознава с Пол Маккартни, който по това време е едва 15-годишен, и го кани да се включи в групата. През 1958 г. към тях се присъединява и Джордж Харисън. В крайна сметка остават само тримата с приходящи барабанисти и започват да свирят на различни събития, като няколко пъти сменят името на бандата си.

През 1960 г. към тях е привлечен Стюарт Сътклиф, който дава идея да се кръстят The Beetles - “Бръмбарите”, като почит към Бъди Холи и групата му The Crickets - “Щурците”. Джон Ленън пък решава да вкара и музикалния стил бийт. Така се получава The Beatles, смесица между beetles и beat.

На 12 август 1960 г. член на групата става и барабанистът Пийт Бест. Той е привлечен, защото музикантите получават предложение да свирят в клуб в Хамбург. 48 вечери свирят в “Индра клуб” и “Кайзеркелер”, но прекратяват договора си с техния собственик и се местят в “Топ Тен клуб”. Въпросният собственик обаче пуска донос до властите, че

Джордж Харисън

е твърде малък,

за да работи в нощен клуб, и го депортират. След него са депортирани също Пол Маккартни и Пийт Бест, тъй като са обвинени в палеж. В Ливърпул участията са без Стюарт Сътклиф, който остава в Западна Германия заради годеницата си Астрид Кирхер. Заменен е от Час Нюби.

Година по-късно групата отново се връща за участия в Хамбург, където правят и записи с певеца Тони Шеридан. При поредното пътуване до Хамбург през 1962 г. музикантите научават трагичната новина, че Стюарт Сътклиф е починал от мозъчен кръвоизлив.

След излизането на дебютния албум Please Please Me през 1963 г., в който на мястото на Пийт Бест вече е Ринго Стар, “Бийтълс” прави три турнета във Великобритания. В тези обиколки те не са водещата банда, но се приемат много по-добре от публиката в сравнение с основните изпълнители. Музикантите започват да привличат истерични тълпи от фенове и дори се налага полицията

да се намесва

с водни струи,

за да успокои страстите на фанатичните почитатели.

На 7 февруари 1964 г. “Бийтълс” заминават за първите си концерти в Щатите. Песните им оглавяват музикалните класации и бийтълсманията от Великобритания се пренася зад океана.

През 1966 г. е последното турне на легендарните изпълнители. А причината за това е недоволството им от самите концерти. По това време нивото на техниката е доста ниско и звукът не е достатъчно силен. Заради крещящите фенове музиката на групата почти не се чува и “Бийтълс” решават да престанат с живите изпълнения, фокусирайки се върху студийни записи. Групата издава общо 12 албума, 13 миниалбума и 22 сингъла. Тя е на първо място в класацията със 100-те най-добри изпълнители на всички времена.

“Бийтълс” се разпада през 1970 г. и музикантите започват самостоятелни кариери. Джон Ленън е застрелян в Ню Йорк десет години по-късно. През 2001 г. умира Джордж Харисън. Пол Маккартни и Ринго Стар продължават да жънат успехи на световната музикална сцена и днес.