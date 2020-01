На вероятно последната кралска проява на Хари звучи: "Искам да напусна страната" (Видео)

Принц Хари сподели видео от ангажимент, който може да е последният му кралски, от днес. За фон на случващото се в клипа звучи песен, в която се пее "Бих желал да напусна страната".

Видеото, в което се показва как херцогът на Съсекс се разхожда из Бъкингамския дворец, бе монтирано с хита на Stone Roses - This Is The One. Това се случва на фона, след като само преди дни принц Хари и Меган Маркъл съобщиха, че искат да се оттеглят от кралските задължения, пише The Sun.

На кадрите се вижда как 35-годишният херцог поздравява фенове и ръгбисти, като се подготвя за жребия на Световната купа по ръгби.

По-рано днес той подмина въпроси за бъдещето си на фона на кризата в кралското семейство.

Хари отложи повторното си присъединяване към Меган и малкия Арчи в Канада и реши да остане във Великобритания през идната седмица. Много вероятно е днешният ангажимент да е неговата последна кралска проява, тъй като програмата му за следващата седмица не е ясна.

Той се пошегува с ръгби звездите на събитието: "Да се грижите за тревата все пак. Иначе ще имаме проблеми".

Принцът отбеляза, че според него "влиянието, което оказва спортът върху състезателите, е забележително. Той трябва да е в живота на всеки, ако е възможно".

Вижте видеото тук.