Еминем изненада с албум (Видео)

Рапърът Еминем издаде изненадващо албума "Music To Be Murdered By" заедно с видеоклип, призоваващ за промени в законодателството за огнестрелното оръжие, съобщиха Асошиейтед прес и БТА.

Предишният албум "Kamikaze" на Еминем също беше пуснат в продажба през 2018 г., без да бъде обявен предварително.

Видеоклипът към "Darkness" - една от 20-те песни в новия албум, показва стрелба на концерт.

Текстът препраща към стрелбата на музикален фестивал в Лас Вегас през 2017 г., когато загиват 58 души. Клипът приключва с текст и кадри от съобщение за друго масово убийство в САЩ и призив за регистриране за изборите.

Линк към видеоклипа на сайта на Еминем насърчава посетителите да се свържат с няколко организации за предотвратяване на насилието с огнестрелно оръжие.

"Music To Be Murdered By" е 11-ият студиен албум на Еминем. В него участват също Ед Шийран, Скайлар Грей, Андерсън Пак, Джус Уърлд.