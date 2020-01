Световната хеви метъл банда SLIPKNOT забива за първи път в Пловдив

Една от най-популярните световни групи SLIPKNOT ще е гвоздеят на летния фестивал Hills of Rock в Пловдив това лято. Той се открива на 24 юли на Гребния канал. Американската банда ще взриви своите почитатели на третия ден от феста - 26-и. Организаторите още не са уточнили кой ще са другите топгрупи в следващите дни.

SLIPKONT е сред най-популярните хеви метъл банди в съвременната световна музикална история. Още от формирането им през 1995 година в щата Айова, те постигат не само невероятни успехи с проектите си, но се превръщат и в идоли на няколко поколения.

През август 2019 година излиза новият албум на SLIPKNOT „We Are Not Your Kind“. Считан за един от най-добрите албуми на бандата, той оглавява класациите Billboard 200 в САЩ и Albums Chart в Обединеното кралство, и заема челни позиции в чартовете на десетки държави по света. Сингълът към албума, Unsainted, се превръща в глобален феномен и видеото към него става номер едно в стрийминг платформите по света за 24 часа, като събира над 60 милиона гледания в Youtube само за няколко седмици.

Вокалистът на SLIPKNOT Кори Тейлър споделя: „Чувството да сме отново на турне в Европа е несравнимо! Без значение колко пъти се връщаме, винаги усещаме нужда да свирим там отново и отново. Едно е сигурно – публиката в Европа винаги е една от най-добрите в света!“

SLIPKNOT включват и България в европейското си турне за пръв път у нас на Hills of Rock 2020!

От днес, 17 януари 2020 година, в продажба са тридневни билети за

фестивала Hills of Rock 2020 на цени:

- 120 лв – от 17.01 до 29.02.2020;

- 140 лв – от 01.03 до 30.04.2020;

- 160 лв – от 01.05 до 30.06.2020;

- 180 лв – от 01.07.2020

Съвсем скоро очаквайте информация за още групи, които ще видим на Hills of Rock 2020!