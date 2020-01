Ирина Флорин се разминала на метър с Майкъл Джексън в Кан през 90-те години

Поздравила лично Стинг преди първия му концерт в България

Един от най-нежните гласове в българската музика - Ирина Флорин, умее не само да изпълнява страхотни песни, но и да ги оценява. Затова като специлист в тази област тя класира любимите си парчета в плейлист. Избра да са точно 7, защото това число ѝ носи късмет.

7. Миро - “Губя контрол”

Според Флорин това е една от най-хубавите български песни. Неин композитор е Крум Георгиев, а текста пише самият Миро. Певицата е свързана и с двамата. Миро е един от близките ѝ приятели, а с Георгиев работи по новия си албум. “Надявам се с него да зарадваме всичките ви читатели и слушатели с едни страхотни парчета в началото на лятото”, казва Флорин.

6. Стинг - Shape of My Heart

Ирина Флорин се е срещала лично със Стинг преди първия му концерт, който бе в България. Запознала се с него покрай своя приятелка, която имала интервю с изпълнителя. “Много бях впечатлена от неговата спонтанност, непринуденост и спокойствие. Той е толкова земен и в същото време толкова велик - един артист, който до ден днешен е оставил толкова много творчество и красота в музиката. Голям фен съм и на дъщеря му, която пее като него”, казва певицата. Когато се срещнали, двамата се поздравили. Щом Стинг разбрал, че Флорин е голямо име в българската музика, я прегърнал.

5. Майкъл Джексън - Earth Song

Певицата е категорична, че няма как да пропусне в плейлиста си краля на попа - Майкъл Джексън. “През 90-те години се разминах с него във фоайето на хотел “Карлтън” в Кан по време на филмовия фестивал. Да си на метър и половина от Майкъл Джексън, е просто разтърсващо. Той беше под една голяма черна широкопола шапка. В момента, когато той излезе от асансьора и тръгна, естествено, с 5-6-има бодигардове около него,

тази шапка

беше толкова

впечатляваща,

че всички се

обърнаха към него

Може би голяма част от хората в хотела знаеха, че пребивава там, но всички, включително и аз, стояхме като замръзнали”, спомня си певицата.

4. “Куин” - Show Must Go On

“След “Бохемска рапсодия” - филма за “Куин”, които са една от любимите ми групи и съм гледала почти всичко за тях в ютюб - и филмите, които са правени за нея, този ме разтърси, защото показа много лични неща от живота на Фреди Меркюри, изиграни блестящо от Рами Малек в главната роля.

Когато слушаш

музиката на “Куин”,

си даваш сметка

как тя е пропита

с тази тъга,

с всички емоционални трусове, които е изживявал през живота си Фреди Меркюри. Само човек, който е изпитал толкова много, може да даде и толкова много в изкуството. Това е абсолютен показател защо той е толкова голям”, казва Флорин. Сред любимите ѝ парчета на групата е именно Show Must Go On, с която приключва и “Бохемска рапсодия”. “Може би той много би искал това да бъде неговият химн, че шоуто трябва да продължи. Това е било и мотото му в живота, независимо че умира много млад, в разцвета на силите си”, обяснява Флорин.

3. Елтън Джон - Goodbye English Rose

“Един от любимите ми изпълнители е Елтън Джон. Може би най-разтърсващото му изпълнение свързвам със смъртта на голямата лейди Даяна. Той има песен, която в оригинала е написана за Норма Джийн, изпълнявана е и за Мерилин Монро. След това той я изпява в катедралата “Сейнт Пол” на поклонението на лейди Даяна, като Goodbye English Rose, т.е. сбогом, английска розо, той променя текста. Това е изключително вълнуващо изпълнение... направо разтърсващо. Много пъти съм си го пускала в ютюб. Елтън Джон пее тази песен на концертите си, включително и на този в България”, разказва Флорин.

2. Лара Фабиан - Je T'aime

“Това е една много женска песен, която изпълнява на всичките си концерти. Специфичното при нея е, че в един момент Лара Фабиан спира да пее и цялата публика изпява песента ѝ до края”, казва Флорин. Самата тя я е слушала на живо по време на първия ѝ концерт в България. “Това, което ме впечатли, е, че Лара Фабиан е много емоционален изпълнител, много е женствена и най-интересното е, че

преди всяка песен

разказва някаква

лична история

за нея”,

казва Флорин. Je T'aime е свързана с нейно трагично лично преживяване - приятелят ѝ си отива от този свят. Била съм на десетки концерти, но да те вкара изпълнителят в личните си преживявания - хубави, лоши, трагични, за това се иска голяма смелост и открито сърце”, допълва тя.

1. Дони и Момчил - “Уморени крила”

Флорин емоционално е свързана с този талантлив дует. “Той всъщност направи основата на българската поп музика”, категорична е тя. Певицата работи с Момчил вече повече от 20 години. “Той е създал едни от най-големите ми хитове. Дони направи голям жест преди много години, като ми даде да направя кавър на “Уморени крила”. Изключително свързана съм и с двамата”, казва Флорин. “Това е много знакова песен, поколения наред са израснали с нея и сега продължават да я харесват - една от вечните песни на България”, допълва тя.