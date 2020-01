Певецът Луис Капалди оглави британската класация за албуми

Певецът и автор на песни Луис Капалди възвърна челната си позиция в британската класация за албуми след оспорвана надпревара с изпълнителката от САЩ Селена Гомес, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

След като миналата седмица заемаше второто място, Капалди се изкачи до върха, отбелязвайки осма непоследователна седмина начело в чарта с дебютния си албум "Divinely Uninspired To A Hellish Extent".

Само 637 продажби не достигнаха на Селена Гомес да оглави за първи път в кариерата си британската албумна класация. Гомес остана на втора позиция с "Rare" - първия й нов албум от пет години.

Първенецът от миналата седмица, грайм изпълнителят Стормзи, е отстъпил на трето място с тавата "Heavy Is The Head"

Челната петица в британската класация за албуми се допълва от Ед Шийран с "No 6 Collaborations Project" и Хари Стайлс с "Fine Line".

В британския чарт за сингли на първо място за трета седмица е Стормзи с парчето "Own It", записано в сътрудничество с Ед Шийран и Бърна Бой.

Следват Луис Капалди с "Before You Go" и Фючър с "Life Is Good" в сътрудничество с Дрейк.

Челната петица се допълва от певицата Дуа Липа със сингъла "Don't Start Now" и рапъра Роди Рич с парчето "The Box".