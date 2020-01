Slipknot идват на Hills of Rock

Американската банда Slipknot включват и България в европейското си турне. Българските фенове на една от най-популярните хевиметъл групи в съвременната световна музикална история ще могат да се насладят на изпълненията им за пръв път на Hills of Rock 2020. Фестивалът ще се проведе за четвърта поредна година, на Гребния канал в Пловдив, на 24, 25 и 26 юли. Миналата година групата издаде шестия си албум, озаглавен We Are Not Your Kind. Той е считан за един от най-добрите албуми на бандата и оглавява класациите Billboard 200 в САЩ и Albums Chart в Обединеното кралство и заема челни позиции в чартовете на десетки държави по света. Сингълът към албума - Unsainted, се превръща в глобален феномен и видеото към него става номер едно в стрийминг платформите по света за 24 часа, като събира над 60 милиона гледания в You Тube само за няколко седмици. Пред българската публика Slipknot ще пеят в третия ден на фестива - 26 юли.