Селена Гомес оглави класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Селена Гомес оглави за трети път в кариерата си класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новия албум "Rare" на 27-годишната изпълнителка за периода на отчитане са продадени 112 000 еквивалентни единици, които му отреждат мястото на върха в чарта, предава БТА.

Първенецът от миналата седмица, рапърът Роди Рич, е отстъпил на втора позиция със 110 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Please Excuse Me for Being Anti-Social". Рич същевременно запазва челното място в чарта Хот 100 за сингли с парчето "The Box".

Третото място в албумната класация се заема от рапъра Мънибег Йо с 66 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Time Served".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" се допълва от рапъра Пост Малоун с тавата "Hollywood's Bleeding" (60 000 продадени еквивалентни единици) и рапъра Да Бейби с "Kirk" (43 000 продадени еквивалентни единици).

В класацията за сингли след първенеца Роди Рич с "The Box" се нарежда рапърът Фючър с парчето "Life Is Good", записано в сътрудничество с канадеца Дрейк. Канадският рапър попада в Топ 10 на чарта за сингли за 36-и път и в Хот 100 за 207-ми път, с което изравнява постижението на актьорския състав на сериала "Клуб Веселие".

Третото място в класацията за сингли заема рапърът Пост Малоун с парчето "Circles".

Челната петица се допълва от "Марун 5" с "Memories" и Селена Гомес с "Lose You to Love Me".