Звездните връзки, които приключиха с раздяла

Животът на холивудските звезди е изложен на показ, включително техните любовни отношения, раздели, разводи. Това е причината много от техните връзки да не продължават дълго, предава "Дарик Нюз". Такива са:

Тейлър Суифт и Калвин Харис

Тейлър и Калвин бяха двойка около 15 месеца през периода 2015-2016 г. Първоначално те твърдяха, че след раздялата са в нормални отношения. Но, след като излезе песента на Риана и Калвин Харис „This is what you came for“, нещата загрубяха. Оказва се, че текста на песента е написан от Суифт, но тя се е представила с псевдоним, а музиката е изцяло на Харис. Той е останал възмутен, тъй като певицата го е съдила за авторски права. Ход, който разрушава приятелските им отношения.

София Вергара и Ник Льоб

Преди да се омъжи за актьора Джо Манганиело, Вергара бе сгодена за бизнесмена Ник Льоб. Оказва се, че те са замразили два ембриона. Ник е осъдил София за правата на ембрионите и е поискал те да бъдат износени от друга жена. Въпреки това той подписва споразумение, според което замразените ембриони няма да могат да бъдат използвани, без предварителното съгласие и на двамата бивши партньори.

Кание Уест и Амбър Роуз

Преди да се омъжи за Ким Кардашиян, Кание Уест бе във връзка с певицата и актриса Амбър Роуз. Но Роуз споделя, че риалити звездата е била причината за раздялата им. Ядосан от думите й, Уест споделя: „Ако Ким ме беше забелязала, когато аз исках, никога нямаше да бъда с Амбър Роуз. Разбирам Ким – трудно е да бъдеш с някой, който е бил с Амбър Роуз. Трябваше да се изкъпя 30 пъти, преди да докосна Ким след Амбър“.

Амбер Хърд и Джни Деп

Актрисата поиска да се разведе с Деп три дни, след като майка му почина. Тя го обвини в домашно насилие, поиска ограничителна заповед и излъчи видеа, които показват как той я замеря с бутилка вино. Бракът им продължи 15 месеца, но щетите над репутацията на Джони Деп все още се помнят.

Блек Чайна и Роб Кардашиян

Причината за радялата им е обвинение на Чайна към Роб за словесни нападки. Кардашиян остава съкрушен, тъй като бившата му половинка взима детето им. Няколко месеца по-късно, когато всичко изглеждаше нормално, Роб „избухна“ обвинявайки Блек в изневяра и в използване на издръжката на детето за нейни козметични процедури.