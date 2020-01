Певицата Алиша Кийс оповести първото си турне от 7 години

Ритъм енд блус и соул певицата Алиша Кийс оповести първото си голямо турне от седем години в подкрепа на предстоящия си нов албум, съобщи Контактмюзик.

Седмият студиен диск на 38-годишната изпълнителка, озаглавен "Alicia", ще се появи на глобалния музикален пазар на 20 март, предава БТА.

Турнето на Алиша Кийс в Европа и Северна Америка ще започне с шоу в Дъблин, Ирландия, на 5 юни. В рамките му изпълнителката ще изнесе концерти в Лондон, Париж, Берлин, Атланта, Торонто, Чикаго, Сан Франциско, Лос Анджелис и родния си Ню Йорк.

Очаква се по време на концертната си обиколка Алиша Кийс да изпълнява микс от най-новите си сингли, сред които "Underdog", и най-големите си хитове като "Fallin'", "No One", "Girl on Fire" и "If I Ain't Got You".

Годината се очертава натоварена за Алиша Кийс. Освен че ще издаде нов албум и ще тръгне на световното турне, на 31 март изпълнителката ще публикува книгата си "More Myself".

След броени дни Кийс ще се изяви като водеща на 62-рата церемония за музикалните награди "Грами".