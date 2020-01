“Световната PR революция” на Максим Бехар след САЩ и у нас

Новата книга на Максим Бехар “Световната PR революция” беше представена за първи път в България. Събитието бе уважено от мениджъри на големи компании, дипломати, журналисти, представители на академичната общност и на шоубизнеса. “Световната PR революция: Как умните лидери успяват в света на променящия се PR” (The Global PR Revolution: How Thought Leaders Succeed in the Transformed World of PR) бе представена от д-р Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България, и проф. Любомир Стойков, PR и медиен експерт.

Книгата на Максим Бехар излезе първо в САЩ, където постигна забележителен успех. Две седмици бе на първо място по продажби в секциите PR, Sales & Marketing и Career Advises на Amazon.com и продължава да е сред най-продаваните нови книги в тази област. Тя съдържа мнения на 100 от най-влиятелните PR експерти от 65 страни от 6 континента и предоставя на читателите уникален поглед към съвременните комуникации.

“Има няколко неща, които могат да направят човек щастлив, и едно от тях е да види толкова много свои приятели и хора, от които се е учил. Щастлив съм, че България е първата страна след САЩ, в която книгата ми излиза, и това беше едно от условията ми пред американските ми издатели. Надявам се всеки читател да научи поне един факт, едно изречение, една случка или един интересен казус, който може да промени или бизнеса, или дори живота му”, заяви Максим Бехар, който е собственик и мениджър на една от водещите PR компании в България - M3 Communications Group, Inc..