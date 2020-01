Тийн сензацията Били Айлиш триумфира на церемонията за наградите "Грами" (Обзор, снимки)

Тийн сензацията Били Айлиш доминира на 62-рата церемония за наградите "Грами" в центъра "Стейпълс" в Лос Анджелис, съобщиха световните агенции.

Осемнадесетгодишната Айлиш спечели пет от шестте отличия, за които беше номинирана, в това число и четирите водещи награди - за албум ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), запис ("Bad Guy") и песен ("Bad Guy") на годината, и за най-добър нов изпълнител.

Към "голямата четворка" Били Айлиш прибави и приза за най-добър поп вокален албум ("When We All Fall Sleep, Where Do We Go"), предава БТА.

Айлиш е вторият изпълнител, спечелил четирите топ отличия, и най-младият с подобно постижение. Предишния път "голямата четворка" печели Кристофър Крос през 1981 г., припомня Асошиейтед прес.

Церемонията за наградите "Грами" се превърна в семейна афера за Били Айлиш и по-големия й брат Финиъс О'Конъл, който е съавтор, продуцент и звукоинженер на албума й "When We All Fall Sleep, Where Do We Go". Освен поделените със сестра си призове, О'Конъл спечели индивидуални отличия за продуцент на годината (некласически) и за звукоинженерство на албум (некласически).

Успешния албум "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Били Айлиш и Финиъс О'Конъл записват в спалнята на дома си в Лос Анджелис, припомнят агенциите.

"Не сме подготвили реч, защото не създадохме този албум, за да спечелим "Грами". Изобщо не сме мислили, че ще изобщо ще спечелим нещо. Албумът е посветен на депресията, самоубийствените мисли, климатичните промени и на това да бъдеш лош тип, каквото и да означава това. Затова стоим тук пред вас смутени и благодарни", сподели Финиъс О'Конъл. "Това е за всички хлапета, които днес правят музика в спалните си. Един ден ще получите някое от тези", допълни той.

Певицата Лизо, която водеше по номинации за наградите "Грами" с осем на брой, спечели три отличия. Самоуверената изпълнителка с пищни форми получи първата награда за вечерта - за най-добро самостоятелно поп изпълнение за "Truth Hurts". Преди предаваното по телевизията шоу Лизо беше обявена за носителка на призовете за най-добро традиционно ритъм енд блус изпълнение за "Jerome" и за най-добър ърбан/съвременен албум за "Cuz I Love You (Deluxe)".

Рапърът Лил Нас Екс, който също беше с шест номинации за наградите "Грами", "разказа" историята на хитовото си парче "Old Town Road", поканвайки на сцената различни изпълнители, допринесли с ремикси за доминацията му в чарта на "Билборд" за сингли. Сред тях бяха южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес, за които това беше първа изява на шоуто за водещите музикални отличия, Месън Рамзи, Дипло и изпълнителят на оригиналното парче Били Рей Сайръс.

За съвестния си ремикс на "Old Town Road" Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс спечелиха отличията за най-добро музикално видео и най-добро поп изпълнение на дует/група.

Представяйки Лил Нас Екс, телевизионната знаменитости Елън де Дженерис, която също е с хомосексуална ориентация, заяви: "Той разкри пред света, че е гей и за една нощ се превърна във вдъхновение и модел за подражание за стотици млади хора".

Лил Нас Екс записа името си в историята на "Билборд", прекарвайки рекордните 19 седмици на върха в чарта за сингли с парчето "Old Town Road". Край на доминацията му сложи не кой да е, а Били Айлиш.

Айлиш, Лизо и Лил Нас Екс, бяха сред микса от "новобранци" и утвърдени звезди, осъществили целта си да получат първата си награда "Грами". Целта си постигнаха също Таня Тъкър, Джей Коул, диджей Калед, Били Рей Сайръс, бившата първа дама на САЩ Мишел Обама, Сара Барейлис, Росалия, 21 Савидж и Тайлър дъ Криейтър.

Саундтракът към филма "Роди се звезда", който миналата година осигури на Лейди Гага две награди "Грами", тази година й донесе още две отличия. Режисьорът на музикалната драма и изпълнител на главната мъжка роля Брадли Купър също се сдоби с второ "грамофонче".

Сред отличниците на 62-рите награди "Грами" се наредиха още:

- Дан + Шей - най-добро изпълнение на кънтри дует/група за "Speechless"

- Дейв Чапел - най-добър комедиен албум за "Sticks & Stones"

- Тайлър дъ Криейтър - най-добър рап албум за "IGOR"

- Диджей Калед в сътрудничество с Нипси Хъсъл и Джон Леджънд - най-добро рап сътрудничество за "Higher"

- Таня Тъкър - най-добър кънтри албум за "While I'm Livin'"

- "Вемпайър уикенд" - най-добър алтернативен албум за "Father of the Bride"

- "Кейдж дъ елефънт" - най-добър рок албум за "Social Cues"

- Алехандро Санс - най-добър латино поп албум за "El Disco"

- Уили Нелсън - най-добро самостоятелно кънтри изпълнение за "Ride Me Back Home"

- Бионсе - най-добър музикален филм за "Homecoming"

- Мишел Обама - най-добра аудиокнига за "Моята история".