Джъстин Тимбърлейк навърши 39 години

Американският певец Джъстин Тимбърлейк навършва 39 години на 31 януари. Звездата му изгрява още като дете, но той придобива изключителна популярност през 90-те като един от вокалистите на група NSYNC.

След като групата се разпада, Тимбърлейк започва солова кариера. През 2002 и 2006 година той издава и два самостоятелни албума. Сред най-известните му хитове са песните Cry Me a River и Rock Your Body, SexyBack, My Love, и What Goes Around... Comes Around.

Освен с музика, Джъстин се снима и в няколко филма, озвучава и няколко анимации. Едни от най-известните му роли в киното са във филмите „Социалната мрежа” и „ Просто секс”, предава Нова тв.

Джъстин Тимбърлейк има спечелени 10 награди „Грами“. Той се утвърждава като един от най-успешните музиканти на нашето време. Несъмнено е и любимец на много жени по цял свят.