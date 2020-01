Илон Мъск записа първи денс сингъл (Видео)

Американският милиардер Илон Мъск записа първи денс сингъл, съобщи "Лента".

Песента "Don't Doubt Ur Vibe" е в жанра електронна денс музика и вече може да се слуша в "Саундклауд".Дръзкият предприемач се похвали в Туитър, че е автор на текста и изпълнител на песента. Той публикува в социалната мрежа и снимки от творческия процес в звукозаписното студио на "Емо Джи рекърдс", която основа миналата година.

В композицията от над 4 минути посланието се изчерпва с две фрази - "donТt doubt your vibe" и "because it's true".На 1 април миналата година основателят на "СпейсЕкс" и "Тесла" пусна рап композиция, посветена на горилата Харамбе, убита погрешка в зоопарк в Синсинати.