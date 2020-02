Луис Капалди оглави британската класация на сингли с "Before You Go", съобщи Прес асосиейшън медия, цитирана от БТА.

Това е втори хит номер едно на шотландския певец след миналогодишния "Someone You Loved".Уикенд е на второ място в британската класация за сингли с "Blinding Lights". Следват Роди Рич с "The Box", Еминем и Джус Уърлд с "Godzilla" и Стормзи с парчето "Own It", записано в сътрудничество с Ед Шийран и Бърна Бой.В класацията за албуми първото място зае британският рапър Джей Хъс с "Big Conspiracy".

Той за първи път оглавява класацията. Предишният му албум "Common Sense" от 2017 г. стигна до шестото място в нея.Водачът от миналата седмица Еминем слезе на второ място в класацията за албуми с "Music To Be Murdered By". "Hotspot" на "Петшоп бойс" дебютира на трето място. Албумът на Капалди "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" е четвърти.