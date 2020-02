За 12 минути Дженифър Лопес и Шакира написаха история на полувремето на "Супербоул"

За 12 минути Дженифър Лопес и Шакира написаха снощи история в Маями. Двете станаха първите изпълнителки от латиноамерикански произход, пели на полувремето на финала на първенството по американски футбол "Супербоул". А изпълнението им носеше изненадващ политически заряд, пише сп. "Венити феър", цитирано от БТА.

При една от песните си Лопес носеше наметало с американското знаме от едната страна и с пуерториканското от другата. Нейната дъщеря и детски хор изпяха с нея началото на песента на Брус Спрингстийн "Born in the USA".

Така Лопес отправи безмълвно, но недвусмислено политическо послание във вечер, в която бяха излъчени предизборни агитационни клипове на Доналд Тръмп и Майкъл Блумбърг, допълва изданието.

Шакира пък поздрави и след това си взе довиждане с публиката на испански.

Специални гости на шоуто бяха латиноамериканските звезди Джей Балвин и Бед Бъни.

Шакира танцува и изпя свои хитове като "She Wolf" и "Whenever, Wherever", свири на китара и се хвърли в ръцете на феновете. По време на нейното изпълнение стадионът бе озарен от зрелищно пиротехническо шоу.

След нея на сцената на стадиона излезе Дженифър Лопес, която изпя "Jenny From the Block" и "Ain't It Funny" и танцува на пилон, облечена в огледален костюм. Вместо фойерверки, нейното шоу бе съпроводено със светлинни и визуални ефекти.

Накрая към нея се присъедини Шакира и двете изпълниха в дует песента от Световното първенство по футбол от 2010 г. "Waka Waka".