Британската банда District 13 с песен в българския филм “Ятаган”

Британската банда District 13 записа песен за българския филм “Ятаган”. Кинокомедията излиза на големия екран на 20 февруари и е на режисьора Андрей Андонов.

Парчето на лондонската група, което звучи в лентата, се казва Is this the way. Сред самите музиканти има българин и това е барабанистът Асен Милушев. След няколко месеца бандата ще забие у нас на най-големия ни рок фестивал Hills Of Rock. Той ще бъде на 24, 25 и 26 юли в Пловдив. Там на живо ще прозвучи и въпросното парче.

Филмът “Ятаган” пък събира на едно място куп популярни имена. В актьорския състав на комедията влизат Мариан Вълев, Васил Василев-Зуека, Кристиян Милатинов, Китодар Тодоров, Невена Бозукова, Жени Калканджиева и др. Лентата разказва за полицейски инспектор, който е заплашен от уволнение и за да се спаси, набеждава квартален нехранимайко в международен тероризъм. Обстоятелствата обаче го принуждават да влезе в комбина с жертвата си и двамата правят схема за източване на пари от държавната администрация.