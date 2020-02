Виктория Георгиева се грижи за 4 кучета, 2 заека и един папагал

Певицата, която ще ни представя на Евровизия, от малка прибира изоставени животинки от улицата

Тя е млада, изключително талантлива и много скоро ще пее на един от най-престижните музикални конкурси в света. Виктория Георгиева ще излезе на сцената в Ротердам, за да представи страната ни на Евровизия през май. Сега е в трескава подготовка, а онова, което може да я успокои и в най-напрегнатите моменти, са нейните домашни любимци.

Виктория обича животните от малка - грижите по тях винаги са ѝ носели спокойствие и душевен мир. Дори сега, когато ѝ е доста натоварено покрай Евровизия, ако нещо се поядоса, продуцентът ѝ казва: “Трябва да ти намеря отнякъде да гушнеш куче или някакво животно, за да те успокои, защото само това може да ти помогне.”

“И наистина е така. Няма нещо, което да може да ме успокои така, както тези прекрасни същества”, казва Виктория.

Тя се е грижила за всякакви животинки от невръстна възраст. Като дете си купува зайче от зоомагазин, без родителите ѝ да знаят предварително за това. И когато носи новия си питомец вкъщи, настава лек хаос - майка ѝ и баща ѝ твърдо настояват Вики да върне зайчето. Но тя вече е толкова привързана към него, че след два дни, в които плаче неутешимо с големи крокодилски сълзи, родителите ѝ омекват и ѝ позволяват зайчето да остане. “Казваше се Бебо и живя цели 9 години, което е рядкост при зайците! Толкова много го обичахме, че го приемахме като един от нас, сякаш беше човече. Преди него се грижих за първото си зайче, което беше подарък за мой рожден ден и го кръстихме заедно със сестра ми Пъцко. Той беше страхотен заек! Спеше на дивана до главата на баща ми. За жалост, живя много кратко”, обяснява певицата.

Виктория е гледала и риби, и костенурки, за които така и не знаела какъв пол са, но все им давала женски имена. И от години е като магнит за бездомни животни - откакто се помни,

все намира някое

малко куче или коте

и го носи вкъщи

Доскоро се грижи за пет кучета, но сега вече са 4 - на едното успява да намери любящо семейство. Има и два заека и един папагал. “В момента 3 от кучетата ми, които се казват Ария, Рая и Блеки, са при родителите ми във Варна. Наричаме ги трите грации, защото са момиченца, изключително са сладки и се разбират прекрасно. Неразделни са! Едното зайче - Бубо, също е при тях и те много го обичат. Винаги, като го пуснем на разходка, те ходят да го целуват и да си играят с него. Папагалът Ози е в местоработата на баща ми, защото двамата са невиждана любов! Гушкат се, целуват се, обичат се много и Ози не дава на никого, освен на татко да го пипа. Хапе ужасно!”, усмихва се Виктория.

При нея в дома ѝ в София е Мечо - куче, което намира преди почти 2 години във Варна и което се оказва, че е полувълк. Тук се грижи и за зайчето Бъни. И двамата с Мечо са истинска комбина -

ако кучето лежи на

земята, зайчето му

се катери по главата

и го пощи. “Няма скука при мен!”, смее се Виктория.

Питомците ѝ много харесват нейната музика. Доста често, когато тя изпълнява някоя баладична песен вкъщи, те, успокоени от хубавата мелодия, заспиват.

И тъй като повечето си четириноги взема или от приют, или от улицата, в края на миналата година Виктория решава да посвети своя песен на каузата за повече осиновени кучета. Певицата прави коледен кавър на парчето на Били Айлиш Come Out And Play, а

във видеото към него

тя е заобиколена от

кучета, които вече са

намерили дом,

и от техните нови и любящи стопани.

“Отдавна исках да направя нещо подобно и с моя екип преценихме, че за коледните празници може би повече хора ще се отзоват и трогнат по този повод, защото, както знаем, по Коледа на хората им е по-мило и празнично и някак си повече обръщат внимание на тези неща. Не исках просто да пускам някакъв коледен кавър, а исках да бъде обвързан с кауза. Обичам нещата, които правя, да имат смисъл. А какво по-смислено от това да бъдеш добър и да помагаш на безпомощните!”, разказва тя.

В последните месеци тя се подготвя усилено за участието си на Евровизия. Посещава музикални лагери в Лондон и София, на които с различни екипи от композитори и текстописци измисля доста песни. Работи основно с шведи и българи, но ѝ е изключително интересно и сътрудничеството с англичани. Една от песните, които прави в Лондон, вече е сред любимите ѝ. “Не беше много по-различно от работата с другите екипи, с които съм работила, но пък беше доста интересно, защото техният стил на музика и дори писане на текстове е различен от този на шведите и българите.”

Сред най-хубавите ѝ моменти е след края на лагера в Лондон, когато има участие в кафене там. Това е и първата ѝ изява пред публика в Англия, така че е доста вълнуващо изживяване. “Дойдоха доста хора, което беше неочаквано за мен, защото все пак там съм непознато лице. Толкова топло ме приеха и толкова заредена с положителна енергия се почувствах, че това ще ме държи доста дълго време.”

Сега вече подготовката навлиза в решителната фаза с избора на песента, с която младата певица ще представи България на Евровизия. Премиерата на парчето ще е през март, а на 14 май тя ще го изпълни в Ротердам. Жребият определи Виктория да излезе във втория полуфинал на конкурса. Двата полуфинала - на 12 и на 14 май, както и финалът на 16 май, ще бъдат излъчени на живо по БНТ.