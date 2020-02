Джъстин Бийбър обръсна мустаците си (Снимка)

Певецът Джъстин Бийбър най-сетне обръсна мустаците си и се похвали с промяната в Инстаграм, съобщи "Билборд".

Звездата, която издаде новия си албум "Changes" на 14 февруари след петгодишна пауза, документира момента на раздялата с мустачките си във видеоистория, озвучена с песента "Since U Been Gone" на Кели Кларксън и с класиката на Рей Чарлз "Hit the Road Jack", допълва БТА.

"Мустачко отиде на почивка, но скоро ще се върне", написа канадският певец в Инстаграм и пусна снимка на прилежно обръснатото си лице.

"Changes" е на път да оглави класацията на "Билборд" и ако това се случи, ще стане седмият албум номер едно в Топ 200.