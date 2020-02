Берлинале отбелязва 70-годишнина на кръстопът

Берлинският филмов фестивал отбелязва 70-годишнина тази седмица в повратен момент, когато новото ръководство се опитва да намери нови посоки на фона на ожесточената конкуренция с големите международни кинофестивали, предаде ДПА.

Берлинале започва на 20 февруари с надеждата, че новият му ръководен екип ще подмлади седемдесетгодишния форум.

Осемнадесет филма, сред които шестнадесет световни премиери, ще се състезават за голямата награда - "Златна мечка" за най-добър филм, предава БТА.

Основната програма на фестивала е с фокус върху филми по мрачни теми като имиграцията, семейния живот и противопоставянето на политическата власт.

"Искам да имаме филми, които разказват за света, в който живеем", каза новият творчески директор на Берлинале Карло Катриан.

Бившият ръководител на филмовия фестивал в Локарно Катриан и Мариете Рисенбек, която ръководи бизнес операциите, заеха постовете си, когато Берлинале се опитва да си върне позициите като един от водещите филмови фестивали на фона на нарастващата конкуренция.

Катриан и Рисенбек вече предприеха стъпки за промени в Берлинале, когато влязоха в управата преди повече от година и заместиха дългогодишния директор Дитер Кослик.

Те намалиха броя на секциите на Берлинале и въведоха новата секция "Срещи" (Encounters) за иновации във филмовото производство. Катриан и Рисенбек ограничиха и броя на филмите, които се прожектират в десетдневната програма до 340 от около 400 заглавия предходната година.

Въпросът сега е дали програмата тази година ще привлече отново режисьорите и звездите в Берлин, след като фестивалът загуби привлекателността си през последните години за сметка на съперниците си в Кан и Венеция.

Новият филм на канадския филмов режисьор Филип Фалардо за начинаещ поет, който отговаря на писмата от почитатели до американския писател Дж. Д. Селинджър, ще открие Берлинале тази седмица. В "Годината ми със Селинджър" играят носителката на "Златен глобус" и номинирана за "Оскар" Сигорни Уивър и Маргарет Куейли, която участва и в "Имало едно време в Холивуд" на Куентин Тарантино.

Във фестивала ще участват американските актьори Джони Деп, Лора Лини, Ел Фанинг и Уилям Дефо и австралийката Кейт Бланшет. Очаква се в Берлин да дойде и бившият кандидат за президент на САЩ Хилари Клинтън за прожекцията на документалния филм за политическия й живот "Хилари".

Създаден в първите години на студената война, Берлинале бе привлекателно събитие през годините за звезди като Джулия Робъртс, София Лорен, Гари Купър, Брад Пит.

Тъй като холивудските продукции и тази година не са в изобилие на Берлинале, може да се очаква по-слаб интерес от американски звезди, чийто блясък е ключов за филмовите фестивали.

В замяна на това Европа ще осигури преобладаващата част от звездното присъствие, като десет от филмите в основната програма са европейски продукции.

Сред големите имена са Хавиер Бардем, който играе в драмата "Неизбрани пътища" ("The Roads Not Taken") на режисьорката Сали Потър, разказваща историята на баща и дъщеря. Салма Хайек също играе във филма.

Германски звезди като Нина Хос и Ларс Айдингер също ще бъдат в Берлин за семейната драма "Малката сестра". Редовният участник в Берлинале Кристиян Пецолд се завръща тази година с "Ундина".

Американското участие в основната програма включва филмите на независимите кинематографи Елайза Хитман и Кели Райкарт. "Никога рядко понякога винаги" на Хитман е историята на две жени от провинциална Америка, които пътуват за Ню Йорк. "Първа крава" на Райкарт е уестърн с политически привкус.

Хитман, Потър и Райкарт са три от шестте жени режисьорки, чиито филми се състезават за "Златна мечка".

Сред другите забележителни участници в надпреварата е германско-афганистанския режисьор Бурхан Курбани с римейка "Берлин Александерплац".

Катриан и Рисенбек попаднаха на мушката на медиите с избора за председател на журито в лицето на Джеръми Айрънс. Актьорът бе критикуване заради публично изразеното си мнение преди няколко години срещу гей браковете. Носителят на "Оскар" се сдоби със световна филмова слава още през 1981 г. с ролята си в "Момичето на френския лейтенант". По-малко от десет години по-късно той спечели "Оскар" за най-добра мъжка роля в "Обрат на съдбата".

Актьорът Самуел Финци ще води откриващата церемония и връчването на наградите на 70-ия Международен филмов фестивал в Берлин.