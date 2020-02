Маги Джанаварова и Луна влизат в "Като две капки вода"

Маги Джанаварова и Луна ще се присъединят към звездните участници в новия сезон на „Като две капки вода“ в ефира на Нова телевизия.

"Приключенията за мен след "Маскираният певец" продължават! Нямам търпение и много се вълнувам за участието си в "Като две капки вода".

Нека приключението започне на 24 февруари“, споделя

с очакване Маги Джанаварова, която изпълнява хитовете „Трябва да знам“, „Сама“, „Just The Two Of Us”.

След емоцията, която ѝ поднесе маската на Пчелата, певицата е готова за предизвикателствата на уникалното шоу за преобразявания, съобщават от медията.

Още една дама, която не може да остане незабелязана, ще вземе участие в новия сезон на „Като две капки вода“.

“Обичам хората! До сега изявите ми във формати, категорично бяха по сценарий, какъвто са очаквали от мен, но сега влизам в най-гледаното предаване в национален ефир, да забавлявам и да се раздам за зрителите. Да изляза отново от зоната си на комфорт и да радвам публиката, в това се изразява развитието на всеки един артист! Нямам ограничения! Всичко е възможно за Луна Президент! Аз съм това, което сте Вие! Вие сте това, което съм Аз!”, споделя Луна.

Определяна от почитателите ѝ като „явление без аналог“ и “Царица на шоуто” тя ще се изправи пред своя първи образ в понеделник вечер.

До момента бе съобщено, че в шоуто ще влязат още Фики Стораро, Дара, Тото от "Скандау", Галя от "Каризма", както и двама зрители - Антоан Петров и Георги Симеонов.