На 25 февруари тръгва холограмното турне на Уитни Хюстън

Уитни Хюстън ще се появи отново на концертните сцени, предаде Асошиейтед прес.

Осем години след смъртта й нейна холограма ще тръгне на европейско турне. То ще започне в Англия на 25 февруари и ще приключи в началото на април.

Планирано е по-късно турнето да продължи на територията на САЩ.

"Сега е подходящото време за турнето", заяви Пат Хюстън, която е бивша мениджърка на починалата певица и е продуцирала шоуто заедно с компанията BASE Hologram.

Миналата седмица в Бърбанк, Калифорния, представители на медиите имаха възможност да се запознаят с подробности за "Една вечер с Уитни: Холограмното турне на Уитни Хюстън", което включва прожекции на холограми върху сцена с участието на танцьори и изпълнения на живо на бек вокалисти.

Сред концертните изпълнения ще са някои от най-големите хитове на певицата, като "How Will I Know", "Saving All My Love For You" и "I Will Always Love You", както и редки записи, сред които записаният от нея за пръв път преди 3 десетилетия кавър на песента "Higher Love" на Стив Уинууд. За шоуто са използвани стотици часове изпълнения на Уитни Хюстън, предаде БТА.

"Създадохме холограма по същия начин, както го направихме с Кари Фишър в "Rogue One: История от Междузвездни войни", поясни Марти Тюдор, изпълнителен директор на BASE Hologram, която преди е работила над холограмни изображения на починали певци, сред които Рой Орбисън и Мария Калас. - Това е дълъг и сложен процес, но смятам, че се постига желаният ефект."