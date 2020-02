"Take on Me" на "А-ха" премина границата от 1 млрд гледания в Ютюб (Видео)

Музикалното видео към хитовото парче "Take on Me" на норвежкото синтпоп трио "А-ха" премина границата от 1 милиард гледания в Ютюб, съобщават сп. "Пийпъл" и "Варайъти".

Постижението е отбелязано на 17 февруари.

"Take on Me" е едва второто видео от 80-те години на миналия век, преминало знаковата граница, и общо петото от 20-и век с подобно постижение.

Останалите четири клипа от въпросния период с над 1 милиард гледания в Ютюб са към парчетата "November Rain" и "Sweet Child o' Mine"на "Гънс ен роузис", "Numb" на "Линкин парк" и "Bohemian Rhapsody" на "Куин", предаде БТА.

През декември 2012 г. "Gangnam Style" на южнокорейския рапър Сай стана първото парче, преминало границата от 1 милиард гледания в Ютюб.

"А-ха" първоначално издават "Take on Me" през 1984 г. Парчето обаче не успява да впечатли слушателите. Година по-късно норвежкото трио преиздава песента. Благодарение на вълнуващото видео, режисирано от Стив Барън, "Take on Me" бързо става хит по MTV. Сингълът достига до челната позиция в чартовете на 36 територии.

"Нямаше да успеем без вас, феновете", написаха "А-ха" в Туитър по повод знаковото постижение.