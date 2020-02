Рокаджията Ози Озбърн издаде втора песен с рапъра Пост Малоун

Рокаджията Ози Озбърн, който наскоро отмени турнето си в Северна Америка, за да се подложи на лечение за болестта на Паркинсон, издаде втора песен в сътрудничество с рапъра Пост Малоун, пише в. "Ню Йорк пост", цитиран от БТА.

Парчето, озаглавено "It's a Raid", е включено в новия самостоятелен албум "Ordinary Man" на Ози Озбърн, който от днес е на музикалния пазар.

"Ordinary Man" е 12-ият солов проект на бившия фронтмен на легендарната британска група "Блек сабат". Предишния си албум "Scream" Озбърн издаде преди 10 години.

Седемдесет и една годишният рокаджия преди си сътрудничи с Пост Малоун за парчето "Take What You Want", включено в албума "Hollywood's Bleeding" на рапъра, припомня изданието.

Новата тава на Ози Озбърн, известен с прозвището Принц на мрака, включва още едно необичайно сътрудничество - с поп звездата Елтън Джон.

"Когато записвах едноименното парче "Ordinary Man" от новия ми албум, се присетих за стара песен на Елтън. Споделих с жена ми Шарън, че се чудя дали той не би се съгласил да си сътрудничим. Попитахме го и Елтън прие да свири на пиано и да пее в парчето", споделя Ози Озбърн.