Били Айлиш счупи рекорд с песента си за филма "Смъртта може да почака"

Тематичната песен на Били Айлиш "No Time to Die" за предстоящия 25-и филм за Джеймс Бонд постави рекорд в британските класации, предаде Франс прес.

Една седмица след излизането на парчето към лентата "Смъртта може да почака" то се изкачи на върха на хитпарада на Острова. То се разпродаде в тираж от 90 хиляди бройки и беше прослушано на стрийминг 10,6 милиона пъти за седем дни, предава БТА.

Това е най-доброто постижение за всички времена на тематична песен от филм за Джеймс Бонд за първата седмица след излизането й. Предишният рекорд се държеше от Адел със "Skyfall" с 84 хиляди продадени бройки за една седмица през месец октомври 2012 година.

"No Time to Die" е второто парче от 57-годишната поредица от филми за Джеймс Бонд", което оглавява британските класации. Предишното беше на Сам Смит - Wrightins On The Wall".