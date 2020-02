Джъстин Бийбър оглави класацията на "Билборд" за албуми

Канадският певец Джъстин Бийбър оглави за седми път в кариерата си престижната седмична класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новата тава "Changes" на Бийбър са продадени 231 000 еквивалентни албумни единици, които му отреждат първенството.

Джъстин Бийбър, който на 1 март ще стане на 26 години, е най-младият самостоятелен изпълнител със седем албума, оглавявали чарта. Досега първенството по този показател се държеше от Елвис Пресли, който е на 26 години и 11 месеца, когато покорява върха в класацията за седми път с албума "Blue Hawaii" на 11 декември 1961 г., предава БТА.

Второ място в чарта заема рапърът Ей Буги Уит Да Худи със 111 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Artist 2.0". Следват "Тейм импала" със 110 000 продадени еквивалентни единици от албума "The Slow Rush".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" се допълва от рапъра Роди Рич с тавата "Please Excuse Me For Being Anti-Social" (70 000 продадени еквивалентни единици) и южнокорейската група "Монста Екс" с първия си изцяло англоезичен албум "All About Luv" (52 000 продадени еквивалентни единици).