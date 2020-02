Сериалите настъпват на "Берлинале"

Кинофестивалът в Берлин разшири програмата си със сериали, като представя осем продукции, преобладаващо англосаксонски, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Сериалите, сред които са "The Eddy" ("Водовъртежът") на Деймиън Шазел, "Stateless" ("Без поданство") с Кейт Бланшет, която е и негов продуцент, или "Freud", се прожектират при същите условия като филмите в конкурсната програма. От тях се представят един или няколко епизода, дори цял сезон.

За включване в програмата на Берлинале са кандидатствали повече от 100 сериала.

Тази година "имаме личности от авторското кино, които за първи път снимат сериал, известни режисьори и сценаристи, получили признание за предишни сериали" - каза Джулия Фидел, която отговаря за тази програма на Берлинале.

Събитието в програмата е "The Eddy" ("Водовъртежът") на Деймиън Шазел, който ще бъде излъчен по Нетфликс. Берлинале ще покаже първите два епизода в четвъртък. Сериалът е за джаз средите. В него участват световноизвестни актьори като Андре Холанд, Таар Раим, Лейла Бекти.

С интерес се очаква и "Stateless" ("Без поданство"). Сериалът проследява съдбата на четирима души, задържани в център за имигранти в Австралия. Правата за излъчване по света за закупени от Нетфликс.

Освен "Фройд", в който главен герой е бащата на психоанализата, в селекцията са също "Тригонометрия" за любовен многоъгълник, "Dispatches from Elsewhere" ("Послания от другаде") с Джейсън Сийгъл или датският "Секс", който изследва желанията на 22-годишна жена.