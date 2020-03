Джони Деп свири на китара в "Арена Армеец" през септември (Обзор)

На сцената с него ще бъдат рок певецът Алис Купър и Джо Пери - един от основателите на “Аеросмит”

Актьорът Джони Деп идва в България, но не за да се снима във филм, а за да свири. Той ще излезе на сцената в зала “Арена Армеец” на 11 септември заедно с останалите музиканти от супергрупата “Холивудски вампири” (The Hollywood Vampires). Това са рок певецът Алис Купър и един от основателите на “Аеросмит” - Джо Пери.

България е една от спирките в европейското турне на бандата, което ще започне в Германия това лято. Преди звездите да кацнат в София, ще обиколят едни от най-големите музикални зали на Стария континент в Австрия, Полша, Швейцария, Франция, Великобритания, Люксембург и Италия. След концерта в България се отправят към Турция, където е следващата спирка от турнето.

Деп, Купър и Пери създават групата през 2015 г., за да почетат музиката на рок звездите, починали през 70-те години заради различни пристрастявания. Всъщност главен мотор на проекта е Купър. Идеята му хрумва през 2011 г. в Лондон, когато заедно с Деп снимат филма “Тъмни сенки”. Тогава музикантът поканил актьора да свири с него и се зародила идеята да създаде банда, която да изпълнява рок хитове на починали музиканти. Купър говорил и с Пери, когото познава от десетилетия. Така се появяват “Холивудските вампири”.

Името на бандата не е избрано произволно. През 70-те години на миналия век Купър имал свой таен клуб в Холивуд. В него достъп имали само подбрани лица. Сред тях били Джон Ленън и Ринго Стар от “Бийтълс”, Кийт Муун от The Who, Мики Доленц от The Monkees и др. Целта била да могат да пият цяла нощ, без носът на досадни репортери или мениджъри да се навира в заниманията им.

Този таен клуб бил кръстен от служителите в него “Холивудските вампири”. “Това е така, защото ни виждаха само нощем и всичко, което правехме, е да пием”, казва със смях Купър.

Най-изненадващият член на супербандата без съмнения е Джони Деп, защото хората са свикнали да го гледат на малкия екран в някоя от шантавите му роли - Джак Спароу, Уили Уонка, Едуард Ножиците и т.н. Само че той е и талантлив музикант. Още през 1997 г. доказва заложбите си, свирейки на китара в песента Fade In-Out на “Оейзис”. “В някои отношения е по-добър китарист от мен”, казва за него Джо Пери.

“Холивудските вампири” вече имат два издадени албума с участието на гост музиканти като Пол Маккартни, Дейв Грол, Джо Уолш и Кристофър Лий. Билетите за концерта на групата в София ще бъдат в продажба от 5 март, като може да се купят и онлайн. Цените са от 60 до 130 лв.