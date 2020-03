Спортна звезда пияница се спасява като треньор в училище

Сюжетът на филма

Младежът Джак Кънингам (Бен Афлек) е отличник в гимназията и талант в спорта, печелейки стипендия заради страхотните си успехи в баскетболния отбор.

Историята във филма “Извън играта” го проследява след като създава семейство, но по различни причини то се разпада. Джак се пропива и затъва в проблеми. Изведнъж съдбата му сервира втори шанс - гимназията, в която е учил, му предлага работа като треньор на баскетеболния отбор, който няма успехи.

Режисьор: Гавин О'Конър

В ролите: Бен Афлек, Жанина Гаванкар, Глин Търман, Микаела Уоткинс и др.

Мат Роджърс,

Flickeringmyth

“Извън играта” се опира върху идеи, които са близки до сърцата на обикновените американски зрители.

Бивш баскетболен феномен, борещ се с алкохолизма, получава предложение да стане треньор в неговата алма матер. Тъй като отборът започва да печели, Джак се мотивира да застане срещу старите си демони. Но дали това е достатъчно, за да тръгне той по пътя на възкресението?

Сега се говори за снимането на тв сериал по сценария на “Извън играта”. В тази ситуация е най-важно самият Бен Афлек да се чувства свободен от старите привички и да е мотивиран за работа. Доказателство за това е съгласието му да участва в група за чатене, ръководена от дъщеря му от предишен брак Вайълит. Тя е най-голямата от трите му деца.

Актьорът се забавлява да прави неща, които е избягвал или презирал, сравнявайки своите проблеми с тези на героя си от “Извън играта”.

Дейвид Пунтейн,

We Got This Covered

На пръв поглед филмът “Извън играта” изглежда сякаш е инспириран от история на реалния живот. Една отколешна звезда по баскетбол в гимназията, където учи, а в момента алкохолик получава шанс да се поправи. Към него е отправено предложение да стане треньор в училището, където е учил и завършил. След като получава ролята, Бен Афлек коментира, че сюжетът му е харесал, защото не е предвидим и реалността често е по-странна от измислицата.

Появата на Бен Афлек в новата продукция възбуди интереса на журналистите и обществото към него. В интервю в тв предаването Good Morning America актьорът призна, че в борбата с алкохолизма, който причини оттеглянето му от екипа на “Уорнър Брос”, са му помогнали Робърт Дауни Младши и Брадли Купър. Но и самият Брадли Купър трябваше да води битка с алкохолизма и всъщност се излекува от зависимостта си през 2004 г. А Дауни Младши също имаше проблеми с алкохола, който заплаши кариерата му в киното след “Железният човек” на “Марвел Синематик” през 2008 г.