Бой Джордж пусна нов сингъл с музикално видео на айфон (Видео)

Бой Джордж пусна новия сингъл "Clouds", съобщи Контактмюзик. Става въпрос за първвия сингъл, издаден от неговата звукозаписна фирма Би Джи Пи. Названието й е сформирано от първите букви на израза Boy George Presents (Бой Джордж представя). По-късно тази година ще излезе и нов негов албум.

Петдесет и осем годишният певец пусна новия сингъл заедно с музикално видео, заснето с айфон, предаде БТА.

Новият му диск ще бъде озаглавен "Geminis Don't Read The Manual" и ще бъде изданен също от звукописната му фирма Би Джи Пи. Бившият фронтмен на групата "Кълчър клъб" все още не е уточнил кога точно ще излезе дискът.

"Geminis Don't Read The Manual" ще е първият му албум от събирането му отново с "Кълчър клъб" през 2018 г. и излизането на диска им "Life". Последният засега соло албум на изпълнителя на хита "Karma Chameleon" е излезлият през 2013 г. "This Is What I Do".

Бой Джордж наскоро увери, че съвременните песни в чартовете не притежават усещането за мелодия, за разлика от класическите образци. "Израснах във време, когато се пишеха мелодични песни - каза той. - В детството си се увличах по хитове от 50-те, 60-те, 70-те. Когато сега слушам песни по радиото, си казвам, че ще е добре изпълнението им да свърши по-бързо."