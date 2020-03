Рапърът Лил Бейби оглави класацията на "Билборд" за албуми

Рапърът Лил Бейби оглави за първи път в кариерата си престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новата тава "My Turn" на изпълнителя за периода на отчитане са продадени 197 000 еквивалентни единици, които му отреждат първенството.

Пуерториканският певец и рапър Бед Бъни отбеляза исторически успех, заемайки второто място с "YHLQMDLG" - най-високото класиране за изцяло испаноезичен албум. От тавата на Бед Бъни са продадени 179 000 еквивалентни единици, предава БТА.

Първенците от миналата седмица - момчетата от южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес, са отстъпили на трета позиция с 84 000 продадени еквивалентни единици от новия им албум "Map ot the Soul: 7".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" се допълва от певеца Джеймс Тейлър с "American Standard" (82 000 продадени еквивалентни единици) и рапъра Роди Рич с "Please Excuse Me For Being Anti-Social" (63 000 продадени еквивалентни единици).

Тейлър става първият изпълнител, чиито албуми са намирали място в Топ 10 през всяко едно от изминалите шест десетилетия.