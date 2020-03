Кори Фелдман: Чарли Шийн изнасили Кори Хаим през 1985 г. (Видео)

Актьорът Кори Фелдман отправя сериозни обвинения срещу холивудската звезда Чарли Шийн в своя самопродуциран документален филм „My Truth – The Rape of the 2 Coreys“.

Продукцията дебютира в понеделник в Лос Анджелис. Това е документален филм за починалия заради наркотици през 2010 г. актьор Кори Хаим. В него продуцентът изброява мъжете, които по думите му са нападали сексуално него и неговия приятел Хаим, когато са били деца.

48-годишният Фелдман твърди, че Шийн е изнасилил тогавашната 13-годишният Кори Хаим през 1985 г.. Тогава Чарли е бил на 19 години.

Фелдман твърди, че е обещал на Хаим да заснеме историята му.

Документалната лента прави връзка между злоуботребата със секс и наркотици.

Изнасилването се е случило на снимачната площадка на филма "Лукас" - между две каравани. В документалния филм говорят и други хора от обкръжението на Фелдман и Хаим, които също разказват, че знаят за постъпката на Шийн.

През 80-те години на миналия век Кори Хаим направи няколко филма. Двамата бяха считани за най-добри приятели и тийнейджърски идоли. През 90-те години Хаим трябваше да се бори с проблемите си с наркотиците.

Едва след смъртта на приятеля му Фелман казва, че това е заради злоупотреби. Във филмовите среди Хаим е бил сексуално малтретиран, но не изнасилен. В документалната лента той плаче на няколко пъти, когато си спомня тези случаи.

Продуцентът обвинява майката на Хайм, която и до днес отрича синът й да е изнасилван. Фелдман я описва като жена, която живее в рамките на частично обърканите теории на конспирацията, смята, че е част от група хора, които искат да предотвратят излизането на истината и искаха да си живеят живота, който имат.

Bild.de пише, че не за първи път Фелдман обвинява Чарли Шийн. Списанието "Национално запитване" публикува твърденията още през 2017 година. Тогава, както сега, Шийн отрича фактите.

Документалният филм „My Truth – The Rape of the 2 Coreys“ се очакваше с нетърпение - но имаше някои проблеми, докато не беше показан.

Кори Фелдман пусна филма на собствения си уебсайт срещу 20 долара. Но когато документалният филм трябваше да започне, уеб страницата се срина. Живото предаване в Лос Анджелис също беше прекъснато. Фелдман твърди, че хакери са попречили на излъчването на лентата.

В документалния филм Фелдман разкрива и имената на трима души, за които твърди, че са го насилвали. Единият е Джон Грисъм, актьор с малки роли във филми, в които са участвали Фелдман и Хаим („License to Drive" и „Dream a Little Dream"). Другият е собственик на нощен клуб Алфи Хофман, а третият - бивш мениджър на таланти Марти Уайс. Фелдман разкрива също, че бившият актьор Доминик Брасия е насилвал сексуално Хаим.

Шийн в миналото е отричал да се е забърквал в подобни отношения с Хаим. Грисъм отрича в коментар в YouTube, Хофман все още не е коментирал последните обвинения, а в Twitter Уайс написа миналия месец, че Фелдман ревнува от приятеля му Хаим.