Ричи Рамоун: Ще изнеса класическо пънк шоу, затова елате отпочинали

Отмених турнето си миналата година, тъй като ми откриха аневризъм, казва бившият барабанист на “Рамоунс”

Бившият барабанист на “Рамоунс” Ричи Рамоун ще изнесе концерт в София на 22 март . Събитието ще е в столичен клуб и според организаторите му няма да бъде отменено. Преди концерта музикантът даде интервю за “24 часа”.

- Ричи, идваш за концерт в България на 22 март с групата си. Какво да очакваме от шоуто?

- Може да очаквате много енергично представление, а ако си останете вкъщи, приятелите ви ще ви разказват какво сте изпуснали. Ще свирим класиките, които съм написал за “Рамоунс”, когато бях част от тях, както и неща от двата ми солови албума.

Подготвили сме много готино и енергично шоу. Аз съм фронтмен на бандата, свиря на барабани и пея. Ще има стейдж дайвинг и ще е доста забавно, така че елате отпочинали, защото ще се нуждаете от енергия.

- Тоест класическо пънк рок шоу. Всъщност обаче вие трябваше да дойдете преди година, но цялото ви турне бе отменено заради медицински проблем. Бихте ли разказали какво се случи?

- Бях на преглед преди турнето и ми откриха аневризъм. Лекарите ми казаха, че ако тръгна на път, ще е много опасно,

може да се спука

и ще има 2% шанс

да оцелея

Затова отмених турнето и се оперирах. Сега всичко е наред, мина година.

Излекувах се доста бързо, но се забавих със сегашното турне, защото исках да съм на 110%. Така че сега нямам търпение.

- Кипите от енергия?

- Да, имам 2 стента в мен, като Робокоп съм. (Смее се.)

- Наскоро издадохте книга. Как се решихте, чел съм ваши интервюта и винаги сте казвали, че не искате да го правите?

- Така е, не исках, не и сега. Идеята ми беше да го направя, когато съм на 80 и повече години и лежа на смъртния си одър. Агентът ми обаче почна да ми звъни и да ме навива. Каза, че желязото се кове, докато е горещо, и не се знае дали след време пазарът ще има интерес към такава книга. Така ме убеди.

Аз обаче много държах книгата да е за целия ми живот, не само за периода в “Рамоунс”. Исках да разкажа историята на живота си. Как израснах, искайки да съм музикант. И най-накрая, когато бях в средата на 20-те си години, се присъединих към една от най-великите групи в света - “Рамоунс”. Историята е доста интересна и когато обясних на агента си как искам да е книгата, той се съгласи.

- Споменахте “Рамоунс” и изживяването на мечтата си. Джоуи Рамоун (вокалистът на групата – б.а.) е цитиран да казва, че сте най-доброто нещо, което се е случвало на бандата.

- Това е страхотно, нали?

- Определено. Все пак той е най-голямата пънк рок легенда. Разкажете как попаднахте в групата?

С прослушване,

никога преди това

не бях срещал

момчетата

Познавах един от асистентите им и той ми спомена, че “Рамоунс” търсят барабанист. Той ми уреди прослушването, а останалото е история. Просто си паснахме музикално, не сме били дори познати преди това.

А Джоуи казва това за мен, защото отидох в бандата и почнах да пиша песни, да пея, групата отиде на съвсем друго ниво. Имахме страхотен състав – аз, Джоуи, Дий Дий (бас китара – б.а.) и Джони (китара – б.а.).

- Може ли да разкажете повече за отношенията си с Джони? Казвали сте, че никога не сте имали телефонния му номер.

- Така е, нямах го. Джони беше като отшелник, доста затворен в себе си. Виждах го само на репетиции, в студиото и по турнета. Това беше. Никога не сме ходили на вечеря, бях по-близък само с Джоуи и Дий Дий.

Той си беше такъв. Ходех на бейзболни мачове с него, защото той си падаше по това. Не е имало озлобление или нещо друго. Уважавах го за това какъв е и какво прави, както и какъв китарист е. Нямах проблеми с него. Просто не се размотавах с него толкова, колкото с Джоуи и Дий Дий.

- Беше ли част от причината това, че вие и Джоуи сте демократи, а Джони е републиканец?

- Не, не мисля. Според мен те се скараха за Линда (мениджър на групата и първо гадже на певеца, а после съпруга на китариста – б.а).

- Няма как да не попитам дали The KKK took my baby away (“Ку-клукс-клан ми отне гаджето”) не е написана от Джоуи именно заради нея.

- Не зная, някои казват, че е, други, че не е. Според мен няма директна връзка, но е възможно подобна идея да се е въртяла в главата му.

- Все пак сте имали странни отношения с Джони. Доколкото ми е известно, той е позволявал само по 1 ваша песен в албумите и едва на третия е допуснал 2.

- Така е, защото аз вземах правата и ако имаше 2 песни, Джони щеше да вземе по-малко пари. Но пък от лейбъла ни в Англия харесваха други мои песни и ги издаваха като сингли, а там Джони нямаше глас.

Предполагам, че за последния ми албум с тях вече не му пукаше. За мен

в албума трябва

да се слагат

най-добрите песни,

а не да има квоти

На Джоуи и Дий Дий не им пукаше, но Джони правеше така.

Дий Дий искаше да снимаме клип за Somebody put something in my drink, която аз написах. Стана първата песен в албума, а Джони може би не искаше да привличам вниманието към себе си. Това беше страхотното на Джоуи – на него не му пукаше. Той дори ме насърчаваше да пиша песни и да пея с него. Вижте точно Somebody put something in my drink. Аз я написах, не започва като другите песни на “Рамоунс” с 1-2-3-4, а с барабаните ми, но беше откриваща за албума Animal Boy и групата я свири доста след като напуснах, остана в сетлиста им до последния им концерт.

- Парчето има и доста кавъри от групи от всякакви жанрове. Очаквахте ли го?

- Не, но наистина много хардкор и метъл банди я свирят. Писането ми е малко по-мрачно, може би това ги привлича.

- Какво ви очаква след турнето?

- Пиша песни за нов албум, така че ще поработя над него. Очаквам първият сингъл да излезе през лятото, а тавата през есента.