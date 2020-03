Певецът Уикенд е начело в британската класация за сингли

Певецът Уикенд за пета седмица е начело в британската класация за сингли, съобщи сайтът на официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете, предаде БТА.

Канадският изпълнител запазва първенството си с парчето "Blinding Lights".

Второто място в чарта заема рапърът Сейнт Джон с "Roses", следван от рапърите Ейч и Ей Джей Трейси с парчето "Rain".

Челната петица в класацията за сингли се допълва от рапъра Роди Рич с "The Box" и певицата Дуа Липа с "Don't Start Now".

Първото място в британския чарт за албуми заемат Пол Хийтън и Джаки Абът с "Manchester Calling", следвани от певеца Луис Капалди с "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" и рапъра Лил Узи Върт с "Eternal Atake".

Челната петица в албумната класация се допълва от групата "Дийкън блу" с тавата "City of Love" и певицата Били Айлиш с "When We All Fall Sleep, Where Do We Go".