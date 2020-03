Били Айлиш работи върху втория си албум

Били Айлиш и брат й Финиъс О'Конъл, който е неин съавтор и продуцент, потвърдиха, че работят върху втория й албум, съобщи Контактмюзик.

Финиъс каза пред Вълчър, че целта им не е да запишат хитове, а да направят албум, който харесват и който може да бъде изпълняван на живо. "Всичко останало е странични ефекти", добави той.

Били Айлиш издаде дебютния си албум "When We All Fall Asleep, Where We Go" миналата година. С него тя спечели и четирите големи награди "Грами" - за албум, песен, запис на годината и най-добър нов изпълнител, предава БТА.

Младата певица не успя дори да започне турнето си заради новия коронавирус. Първият концерт от него трябваше да е на 9 март в Маями, но всички дати за месеца бяха отменени.