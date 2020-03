Нидерландски медии: Българската песен щеше да спечели "Евровизия"

Едни от най-големите медии в Нидерландия, страната домакин на отмененото 65-о издание на Евровизия, излязоха днес със заглавия 'Bulgarije had songfestival gewonnen' (България спечели Евровизия) и "Dit liedje had waarschijnlijk het Songfestival 2020 gewonnen" (Тази песен вероятно щеше да спечели Евровизия 2020). Публикациите в De Telegraaf , RTL Nieuws, AD.nl, Shownieuws, Ditjes & Datjes, RTL Boulevard, Tubantia и Welingelichte Kringen посочват, че преди крайното решение за изместване на конкурса за 2021 година Виктория, която щеше да изпълни "Tears Getting Sober" в Ротердам, е била големият фаворит за победата и пишат "Ако конкурсът беше продължил, България вероятно щеше да победи", съобщава "Дир".

Вчера беше обявено, че 65-ото издание на песенния конкурс Евровизия ще бъде изместено за 2021 година. Причината за крайното решение на организаторите на конкурса от Европейския съюз за радио и телевизия и националните телевизии домакини на Нидерландия е разпространението на COVID-19 в Европа и предизвикателствата, които то поставя пред реализирането на най-мащабното телевизионно шоу в света.