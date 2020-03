Роби Уилямс пее караоке на ушенце на феновете си (Видео)

Роби Уилямс спретна истиски купон в профила си в инстаграм. Популярният певец се включи на живо от дома си и реши не само да отговаря на въпроси на феновете си, които се включиха в чата, но направи и караоке. Нещо повече - изпълняваше песни, по желание на почитателите му. Роби Уилямс да ти пее на ушенце, при това парче, което сам си пожелал - пандемията и изолацията позволи да се сбъдне мечтата на много негови фенове.

Английската звезда изпя песента на Bee Gees - Stayin' Alive и видимо много се забавляваше, като стана дори да танцува. Певецът рапира с ритмите на хитове рап изпълнения. После пак с танци и страхотно вживяване изпълни YMCA на The Village Peoplе. Толкова се разгорещи, че чак си отвори прозореца да се разхлади. Почти остана без въздух, докато се вживяваше в песента на House of Pain - Jump Around. В сетлиста му влезе и неостаряващата Stand By Me.

Докато вървеше включването показа и част от дома си, като холът му е декориран изцяло в сиво и бяло.

Явно концертите и връзката с феновете много му липсват, защото изпровизираният му концерт със световни хитове продължи доста дълго. Роби Уилямс изпълняваше музикални желания цял час, а в чата се включиха хиляди хора от цял свят.