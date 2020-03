Лайънъл Ричи планира благотворителна песен за подпомагане на борбата срещу Ковид-19

Соул легендата Лайънъл Ричи обмисля нова версия на хитовото парче "We Are The World", за да подпомогне набирането на средства за борба с коронавируса, съобщи Контактмюзик.

Първоначално изпълнителят не пожела да отбележи 35-годишнината на глобалния хит, записан с участието на музикални величия от ранга на покойните Майкъл Джексън и Кени Роджърс, както и на Даяна Рос, Синди Лопър и други суперзвезди. Песента събра 63 милиона долара за борбата с глада в Африка.

"Ситуацията по света не предполага чествания. Посланието на песента обаче е твърде ясно и силно и може да залегне в кампания за набиране на средства за борба с коронавируса", казва 70-годишният Ричи, визирайки припева й, предава БТА.

Легендарният певец признава, че е искал да промени текста и да напише ново послание, но всеки път се е връщал към оригинала.

Песента "We Are The World" е плод на сътрудничество между Лайънъл Ричи и покойния Крал на попа Майкъл Джексън, припомня изданието.

Ричи смята, че в подобно време на несигурност и разделение е важно да се припомни на хората, че ние сме светът и че от нас, но не поотделно, зависи спасяването на собствените ни животи.

"Това, което се случи в Китай и Европа, дойде и при нас. Всичко зависи от нас. Заедно сме в това изпитание", казва Лайънъл Ричи.

Певецът допълва, че се опитва да седи у дома със семейството си, тъй като тази близост е ключова в настоящата ситуация и я прави по-поносима.