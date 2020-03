Боб Дилън пусна нова 17-минутна песен за убийството на Кенеди

Американският музикант Боб Дилън пусна 17-минутна песен, посветена на обстоятелствата, свързани с убийството на президента на САЩ Джон Кенеди, предаде ТАСС.

За издаването на песента Дилън съобщи на страницата си в Туитър. Композицията "Murder Most Foul" с продължителност 16 минути и 57 секунди стана най-дългата в кариерата на музиканта Песента изпреварва предишния му рекорд от 16 минути и 31 секунди, поставен с "Highlands" от албума му "Time Out of Mind" от 1997 година.

"Привет на всички феновете,които ми останаха предани през годините, написа Дилън. Тази песен записах преди известно време и може да ви се стори интересна. Пазете се, бъдете бдителни и Бог да ви пази!", предава БТА.

Джон Кенеди беше убит на 43-годишна възраст на 22 ноември 1963 година по време на посещението в Далас, щата Тексас. Разследващата комисия "Уорън" излезе със становището, че убийството е дело на един единствен човек - Лий Харви Осуалд, който беше застрелян два дни след покушението срещу президента.