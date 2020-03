Елтън Джон за пръв път остана без любимото си пиано по време на самоизолацията

Сър Елтън Джон за пръв път се оказа за дълго време без любимото си пиано в условията на самоизолация, съобщава сайтът Контактмюзик.

Световноизвестният британски музикант беше водещ на благотворителната акция 'Fox Presents the iHeart Living Room Concert For America' в събота. Но той можа да изпълни само откъс от хита си от 1974 година 'Don't Let The Sun Go Down On Me', тъй като за пръв път не можеше да разполага с любимия си музикален инструмент, а заложи на кийборда на сина си.

Сър Елтън започва да свири още на 7-годишна възраст, припомня сайтът, и оттогава не е спирал. "Случи ми се да се самоизолирам в единствения дом, в който не разполагах с пиано", констатира със съжаление музикантът.

Едночасовият благотворителен спектакъл бе в чест на хората, които се озоваха на първа линия в противопоставянето на разпространението на пандемията. Зрителите бяха призовани да подкрепят финансово две организации, предоставящи помощи по време на епидемията.

Звезди от калибъра на "Бекстрийт бойс", Марая Кери, Били Айлиш, Дейв Грол, Шон Мендес, Деми Ловато и други се отзоваха на призива на сър Елтън.

"Всички хора, които се борят за здравето и сигурността ни са вдъхновяващ пример за всеки един от нас, който няма да скоро забравим!", заяви британският музикант в края на шоуто. В рамките на предаването всеки един от гостуващите трябваше да заснеме своето изпълнение на смартфона, на камерата и с аудио оборудването си, така че да се избегнат преките контакти в режим на самоизолация, припомня сайтът.