Георги Господинов: Април е най-жестокият месец

April is the cruellest month (април е най-жестокият месец)... идва естествено като лого на този ден, макар че и преди е било, както фб напомня. Заглавието на Елиът също е значещо, но от тази първа част на Пустата земя имам още три любими стиха, единият - mixing memory and desire (смесвайки спомена и желанието), взех за епиграф на Физиката (книгата на Господинов Физика на тъгата - б.р.)..., другият е за хиацинтовото момиче и третият е онова странно немско нахлуване с детската песничка и езерото Starnbergersee... Това написа във фейсбук писателят Георги Господинов.

"Едва сега го проверих, намира се в Бавария, в подножието на алпийския връх Zugspitze. И това е същият връх пък, с който тръгва въведението на Кестнер към Хвърчащата класна стая. "И тъй, от две седмици живея в полите на Цугшпице, край голямо тъмнозелено езеро..."