Майли Сайръс прави инстаграм шоу със звездни гости, за да вдъхне позитивизъм на хората

Сър Елтън Джон, Алиша Кийс, Дуа Липа, Селена Гомез, Били Рей и Ноа Сайръс, Деми Ловато, Джими Фалън, Рита Ора са само част от звездните гости на инстаграм шоуто на Майли Сайръс Bright Minded. Едноименната музикална тема към шоуто пък е авторско дело на Сайръс, а ремикс версията е на хитовия DJ и продуцент Diplo.

Сайръс заснема и излъчва шоуто от дома си, а идеята е, че ако бъдем позитивни и активни в създалата се, изненадваща за повечето хора, ситуация и използваме времето вкъщи, за да работим върху себе си и да коментираме алтернативни начини да бъдем полезни на природата, тогава всичко ще се оправи.

Името на онлайн предаването е акроним за всяка една от темите, които Сайръс разисква със специалните си гости, по видео чат от разстояние:

• B – blessings/curses of social media: социалните медии като благословия и проклятие

• R – reliable sources: надеждните източници на информация

• I – immune boosters: имуностимуланти

• G – getting active: как да се поддържаме активни

• H – healthy anxiety: полезното безпокойство

• T – thoughts and attention/toxins: мисли и внимание/токсини

• M – memories: спомени

• I – inflammation: раздразнение

• N – negative thoughts: негативни мисли

• D – dedicating 15 minutes to something new: посвещаване на 15 минути на нещо ново

• S – sleep: сън

В рамките на всеки епизод звездните гости разкриват пред Майли и последователите й в инстаграм различни трудности от личния си живот и дават съвети от първо лице. Селена Гомез признава, че е диагностицирана с биполярно разстройство, като споделя как се справя с неспокойствието и по какъв начин, връщайки се в детските си спомени, се чувства закриляна и позитивна. На свой ред дългогодишната приятелка на Сайръс, Деми Ловато, разказва за пътя, който е изминала, за да се възстанови от свръхдоза през 2018 г., както и през какви промени е преминало тялото й и как се е научила да приема и харесва себе си такава, каквато е.